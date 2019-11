Sérgio Conceição destaca relevância da vitória frente ao Setúbal

Sérgio Conceição deixou elogios à consistência e solidez da sua equipa, após a partida da Taça de Portugal contra o V. Setúbal, que terminou com vitória do FC Porto, por 4-0.

O treinador começou por dizer que “este jogo era difícil por vários motivos". "Com treinador novo, não sabíamos o que seria a estrutura inicial do Vitória. Haveria a motivação do adversário perante essa mudança na equipa técnica, além de ter havido a pausa para as seleções e tudo aquilo que aconteceu nos últimos tempos, como é público", observou, numa alusão ao caso que motivou o castigo de quatro jogadores: Marchesín, Luis Díaz, Saravia e Uribe.

O técnico dos dragões reforça que este “era um jogo que queríamos muito ganhar e iniciámo-lo bem, a fazer o nosso trabalho, tentando desbloquear o processo defensivo do adversário”.

“Estávamos tranquilos à procura do primeiro golo, mas é verdade que depois da expulsão tudo foi mais fácil. De qualquer forma, foi uma exibição consistente e sólida da equipa”, disse Conceição.

O FC Porto venceu os sadinos por 4-0, com golos de Mbemba, Fábio Silva, Jubal, na própria baliza, e Marega, e segue em frente na Taça.