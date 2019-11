Árbitro húngaro para o Porto na Suíça e israelita no Sporting-PSV

A UEFA anunciou as nomeações para os jogos de quinta-feira da Liga Europa. O húngaro Tamás Bognar estará na Suíça a apitar o Young Boys-FC Porto (17h55), num jogo determinante para a equipa portuguesa. À mesma hora, em Braga, estará o bielorruso Aleksei Kulbakov para apitar o jogo com o Wolverhampton. A equipa portuguesa tem o apuramento para os 16 avos de final, praticamente, garantido.

Às 20h00, em Alvalade, o Sporting recebe o PSV, podendo carimbar a qualificação, num jogo que terá arbitragem do israelita Orel Grinfel. Em Guimarães, o Vitória ainda pesa as poucas possibilidades que tem de apuramento, mas luta pelo primeiro triunfo na fase de grupos diante do Standard Liége. O árbitro é o ucraniano Serhiy Boiko.

Os jogos da fase de grupos da Liga Europa não têm videoárbitro. As partidas das equipas portuguesas terão relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.