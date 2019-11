Antecipação de receitas do FC Porto causa apreensão a Paulo Teixeira

As declarações de Paulo Teixeira surgem uma semana depois de a SAD do FC Porto ter comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, um novo acordo para a cedência de receitas futuras de direitos televisivos. A medida permitiu o encaixe imediato de 30 milhões de euros, podendo entrar nos cofres da SAD azul-branca mais 20 milhões em janeiro de 2020.

Paulo Teixeira, membro suplente do Conselho Superior do FC Porto e antigo vice-presidente do clube, ainda espera por mais esclarecimentos da SAD, mas numa entrevista a Bola Branca admite que “uma antecipação de receitas nunca é muito positiva”. O dirigente portista faz notar que a medida só faz sentido, tendo “subjacente que, no futuro, possa existir algo que compense essa antecipação”.

Caso da noitada na casa de Uribe ultrapassada

Na mesma entrevista à Renascença, Paulo Teixeira considera ultrapassada a crise com o quarteto de sul-americanos do Porto (Marchesin, Saravia, Uribe e Luis Diaz), apesar de Sérgio Conceição não ter utilizado nenhum deles no triunfo sobre o V. Setúbal (4-0), para a Taça de Portugal.

“Não há titulares indiscutíveis. O FC Porto é uma equipa e outros surgiram que agarraram o lugar; agora cabe-lhes trabalhar para o fim comum, que é o de alcançar os melhores resultados nas diferentes provas em que o Porto está envolvido” assinala Paulo Teixeira.

O sócio e dirigente portista gostou do que viu no Dragão, na goleada ao V. Setúbal para a Taça, com uma exibição que coloca ao nível da realizada na Luz, frente ao Benfica.

“O Porto voltou a fazer os adeptos sonhar com uma equipa para o futuro”, diz Paulo Teixeira, ao mesmo tempo que acentua que os jogadores “transformaram-se e pareciam ter reaprendido outra vez, com o Sérgio Conceição a impor um ritmo bastante interessante à equipa, num jogo muito agradável de ver”.

Elogio a Marega

Paulo Teixeira deixa ainda elogios para Marega, nomeado para melhor jogador africano de 2019. O prémio seria bom para o jogador e para o clube, mas não é nele que o avançado maliano se deve focar.

“Penso que não deve ser essa a obsessão do Marega; deve sim jogar para o coletivo, que é o que tem feito. Quando ele entra até parece que o Porto está sempre em 1ª velocidade. Embora no início houvesse crítico da sua utilização, Marega tem provado ao longo destes anos que é uma peça importante na equipa de Sérgio Conceição”.

Marega marcou, este domingo, o quarto golo do triunfo sobre o V. Setúbal e o 50º com a camisola do FC Porto.