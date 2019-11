Parlamento. Joacine apresenta projeto de lei para alterar legislação sobre a nacionalidade

A deputada única do Livre, Joacine Katar Moreira, vai entregar terça-feira na Assembleia da República a sua segunda iniciativa legislativa, um projeto de lei para alterar a legislação sobre a nacionalidade. Fonte parlamentar não quis revelar as mudanças em causa no conteúdo do documento que irá dar entrada na Mesa.

Joacine já tinha apresentado um projeto de resolução no sentido de dar honras de Panteão Nacional aos restos mortais do antigo cônsul português em Bordéus Aristides de Sousa Mendes, o qual, durante a II Guerra Mundial, desobedeceu ao chefe do Governo, Salazar, e deu milhares de vistos de entrada em Portugal a refugiados, sobretudo judeus que fugiam da Alemanha nazi.

A deputada do partido da esquerda "verde" protagonizou uma polémica este fim de semana devido à sua abstenção, sexta-feira, no parlamento num voto de condenação do PCP à recente investida militar israelita sobre a Faixa de Gaza.

Joacine Katar Moreira acusou o grupo de contacto do Livre (direção), do qual faz parte, de falta de esclarecimento sobre o seu sentido de voto. Os dirigentes do partido manifestaram-se preocupados com a opção de voto da parlamentar e admitiram depois falhas de comunicação.