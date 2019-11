Filipe Lobo d'Ávila anuncia candidatura à liderança do CDS

O ex-deputado centrista Filipe Lobo d’Ávila, do grupo “Juntos pelo Futuro”, confirmou esta segunda-feira que será candidato à liderança do CDS-PP no congresso de janeiro de 2020, numa publicação no Facebook.

A dois meses do congresso da sucessão de Assunção Cristas, que anunciou a sua saída da liderança na noite das legislativas de 06 de outubro, Lobo d’Ávila confirma que também levará a sua moção ao congresso e prometeu que será consequente. “Se a moção for a mais votada serei consequente e apresentarei listas a todos os órgãos nacionais, incluindo naturalmente a presidente do CDS. É também certo que nunca serei candidato com uma moção de outros. É nessas circunstâncias que sou candidato”, lê-se no mural do antigo secretário de Estado.