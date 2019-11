Tempestade "Sebastien". Vento forte provocou quedas de árvores nos Açores

Os Açores estão a ser afetados pelos efeitos da tempestade tropical “Sebastien”.

O vento forte desta madrugada provocou quedas de árvores nas ilhas do Pico e das Flores. Na Ilha Terceira caiu uma estrutura num mercado de Natal.

Segundo o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros, contatado pela Renascença, não há registo de feridos.

Para além do vento forte com rajadas que podem atingir os 120 quilómetros por hora, a tempestade está a provocar períodos de chuva forte e agitação marítima, com ondas que podem atingir os sete metros de altura.

Para esta segunda-feira, mantém-se o aviso amarelo entre as 6h00 e as 9h00 devido a ventos fortes, e até às 18h00 por causa da agitação marítima, com ondas a atingir seis a sete metros.



No grupo central, as rajadas de vento devem atingir os 100 km/h entre as 0h00 e as 12h00 de segunda-feira, com previsão de precipitação forte entre as 6h00 e as 14h00 e agitação marítima, com ondulação a atingir, também, seis a sete metros, entre as 6h00 e as 18h00.

As ilhas da Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial estão, por isso, sob aviso amarelo entre as 0h00 e as 18h00 de segunda-feira.

As ilhas de São Miguel e Santa Maria só deverão ser afetadas a partir das 3h00 de segunda-feira, com rajadas que podem atingir os 90 km/h, e que deverão ocorrer até às 12h00, estando previsto que o período de maior agitação marítima, na mesma ordem de grandeza das restantes ilhas, dure entre as 9h00 e as 18h00, altura em que termina o aviso amarelo vigente para o grupo oriental.