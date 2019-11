Roubou 124 mil euros em jóias de carrinha de valores destrancada e acabou detido

A PSP deteve na última quinta-feira, junto ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, um cidadão estrangeiro (e “não-comunitário”) suspeito de ter assaltado uma carrinha de transporte personalizado de valores – nomeadamente de ouro e joias – perto da Avenida da Liberdade.

Segundo um comunicado da Polícia de Segurança Pública, o homem de 58 anos, que já havia cometido roubos semelhantes, quer em Portugal, quer numa série de outros países da União Europeia, “aproveitou uma distração do motorista [da carrinha de valores] que, ao parquear, olvidou trancar a mesma, permitindo que, de forma discreta, viesse a aceder ao seu interior, subtraindo do mesmo uma caixa com dezenas de peças de joalharia no valor de mais de 12.4000 euros”.

Ainda segundo o mesmo comunicado, o suspeito abandonou em seguida o local “numa viatura alugada”. A investigação da PSP acabaria, no entanto, por intercetar o homem junto ao aeroporto de Lisboa “quando este se aprontava para abandonar o país”.

Aquando da detenção, o “produto do ilícito”, refere a PSP, não se encontrava com o suspeito, pois o mesmo já o “havia expedido em três embalagens, via empresas transportadoras internacionais, todas elas com destino à Catalunha”.

“Face à eficácia das diligências policiais, foi possível interromper o referido transporte, obviando a que estas chegassem ao seu destino. No seu interior foi possível não só recuperar a totalidade dos bens subtraídos, como também uma série de outros objetos cuja proveniência será de deslindar em atos de investigação futuros”, explica a Polícia de Segurança Pública.

O suspeito foi, entretanto, presente no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa para 1º interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.