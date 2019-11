Nova polémica. O Plano de Gestão Integrada de Fogos Rurais está há meses na gaveta e ainda não chegou ainda ao Observatório Técnico Independente de incêndios criado para acompanhar o trabalho de prevenção e combate dos fogos.

O observatório que deveria emitir parecer sobre o plano está a terminar o mandato, mas o documento ainda não foi divulgado.

À Renascença, o responsável pelo observatório explicou que não tem a informação suficiente para se poder pronunciar. “Uma componente que nos falta são dados sobre o programa de queimas e queimadas (fogo controlado) e outros dados que foram ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e que não nos foram enviados inexplicavelmente. Isso tem impossibilitado que façamos algumas análises que tínhamos previsto”, diz Francisco Castro Rego.

O mesmo responsável mostra-se disponível para continuar à frente do observatório, cujo mandato termina no final do ano.

Em 2018, a estrutura de técnicos do Observatório considerou que a informação recebida não era suficiente, e que por isso não se podia pronunciar.