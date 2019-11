Estudo. Falta de professores pode agravar-se num futuro próximo

O Concelho Nacional de Educação (CNE) admite que a falta de professores pode agravar-se num futuro próximo, porque o número de alunos inscritos nas áreas de formação para docência, caiu para metade nos últimos cinco anos.

Mais de metade dos professores do quadro podem aposentar-se até 2030, conclui um estudo do CNE feito a pedido do Parlamento.

Os números mostram que entre os docentes metade tem 50 ou mais anos e apenas 1,1% se situam abaixo dos 35 anos.

O estudo admite que os problemas que afetam classe “pode anunciar uma carência mais generalizada num futuro próximo, devido ao envelhecimento da população docente e previsíveis aposentações”.