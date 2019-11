​Combate à violência doméstica exige mais capacidade orçamental, diz ministra da Presidência

A ministra de Estado e da Presidência admite que a aposta do Governo no combate à violência doméstica implica "um conjunto de contrapartidas financeiras" e que "reforçar as diferentes respostas" ao fenómeno exigirá uma "capacidade orçamental maior".



"Ela [maior capacidade financeira] existirá no Orçamento de Estado (OE)", previu Mariana Vieira da Silva, que juntamente com a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, a procuradora-geral da República (PGR), Lucília Gago, e a secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro, visitaram esta segunda-feira o Gabinete de Apoio à Vítima (GAV) do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Loures.

Na visita, que serviu para assinalar o Dia Internacional da Eliminação da Violência contra as Mulheres, a ministra da Justiça explicou que a escolha do GAV do DIAP de Loures deveu-se à "proximidade" geográfica e a critérios organizativos, tendo a iniciativa de hoje permitido avaliar como as "coisas estão a funcionar", tendo ficado com a ideia de que existe uma "boa articulação dos técnicos do GAV com os magistrados".

Francisca Van Dunem realçou a importância do funcionamento dos GAV no caminho que "todos têm que percorrer" para conseguir erradicar a violência sobre as mulheres e a violência doméstica.