Factoring ao serviços dos empresários

Senhor empresário, se a sua empresa está com problemas de tesouraria e de liquidez, não desespere. Há uma solução.

Senhor ouvinte, se não é empresário deixe-se ficar, pois nunca se sabe o dia de amanhã, pode ser que - um dia - queira ter o seu próprio negócio.

O factoring está legalmente definido como um mecanismo financeiro à disposição das empresas com dificuldades de liquidez em que, na prática, um banco permite às empresas com problemas de liquidez adiantar os recebimentos dos seus clientes, tal como acontece, por exemplo, com as linhas de financiamento.

Exemplo, imagine o meu caro ouvinte que é dono de uma fábrica de sapatos e tem um cliente com pagamentos em atraso. Vai daí, precisa de comprar 100 mil euros em mercadoria, de um dia para o outro, mas só consegue pagar em prestações.

É aqui que o banco lhe dá uma ajuda. Através do contrato de factoring, recebe o dinheiro que precisa e o seu cliente passa a pagar o que deve ao seu banco. Até aos 90%.

Os 10% de margem de garantia ficam retidos e só são pagos no final. Chega ao fim e só tem de pagar a comissão de factoring e os juros.

Os dados mais recentes deste setor específico, revelam um aumento do recurso ao factoring por parte das empresas.

Até 30 de setembro deste ano, os contratos de factoring celebrados entre bancos, empresas e clientes nacionais ultrapassavam os 12 mil milhões de euros. Mais 50% do que em igual período do ano passado.

Portanto, são 12 mil milhões que foram adiantados às empresas, em virtude das dívidas dos seus clientes que, assim, ficam obrigados a pagar o que devem aos bancos.

No caso do factoring internacional, estamos a falar de 28 mil milhões de euros, quase mais 60% do que no ano passado.