Trump recebeu "Conan", o cão que ajudou a apanhar líder do Estado Islâmico

“Este é o Conan, provavelmente, o cão mais famoso do mundo neste momento”, declarou Trump nos jardins da Casa Branca.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, recebeu esta segunda-feira a visita de “Conan”, o cão militar que ajudou na operação que acabou na morte de Abu Bakr al-Baghdadi, do líder do autoproclamado Estado Islâmico.

Mike Pence não tem dúvidas: “O Conan é mesmo um herói”, declarou aos jornalistas que acompanharam o momento nos jardins da Casa Branca.

“Conan” participou e ficou ferido na operação das forças especiais norte-americanas, que teve lugar no mês passado e que resultou na morte do líder do Estado Islâmico.

Al-Baghdadi estava escondido numa casa na Síria. À chegada dos militares americanos, fugiu para um túnel e fez-se explodir juntamente com dois filhos ainda crianças, que também morreram.