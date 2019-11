O criador da Web quer salvar a internet e o plano já está online

O criador da internet, Tim Berners-Lee, lançou o “Contrato para a Web” (“Contract for the Web”), uma iniciativa global para salvar a internet de manipulações políticas, “fake news”, violações de privacidade e outras ameaças que podem transformar o mundo numa “distopia digital”. O plano tem nove fundamentos que incluem os governos, as empresas e os cidadãos.

“Se falharmos a defender uma internet livre e aberta, corremos o risco de uma distopia digital enraizada com desigualdades e abuso dos direitos. Temos de agir agora”, escreveu no Twitter o criador da web, Tim Berners-Lee.