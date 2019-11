Malásia vai devolver 42 contentores de resíduos plásticos ao Reino Unido

A Malásia devolverá ao Reino Unido 42 contentores com resíduos de plástico importados ilegalmente, uma prática recorrente que está agora a ser muito contestada no Sudeste Asiático, anunciaram, esta segunda feira, as autoridades dos dois países.

Numa declaração conjunta, a embaixada britânica em Kuala Lumpur e o Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas da Malásia indicaram que os contentores foram enviados do Reino Unido, entre março de 2018 e março de 2019, sem as necessárias permissões.

A ministra do Meio Ambiente da Malásia, Yeo Bee Yin, espera que o acordo ajude outros países a comprometerem-se a receber de volta os resíduos enviados de maneira irregular.

"Esperamos que a cooperação e o entendimento entre a Malásia e o Reino Unido sirvam de exemplo para outros países com empresas que exportam resíduos plásticos poluentes para países em desenvolvimento", afirmou Yeo.

O embaixador britânico, Charles Hay, celebrou o acordo e mostrou a disposição do seu país em trabalhar com a Malásia em questões relacionadas ao meio ambiente e a crise climática.

Em maio deste ano, o Governo da Malásia já tinha anunciado a intenção de devolver aos seus países de origem - onde se incluem os Estados Unidos, China, Austrália, Canadá, França e Espanha, entre outros - resíduos importados de forma irregular.