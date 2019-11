Condutor de camião confessa-se culpado no caso dos 39 migrantes mortos

Um jovem de 25 anos, natural da Irlanda do Norte, acusado de homicídio de 39 cidadãos vietnamitas encontrados mortos num caminhão perto de Londres no passado mês de outubro, declarou-se culpado, esta segunda-feira, no apoio à imigração ilegal e aquisição de bens criminosos.



As vítimas, 31 homens e meninos e oito mulheres, foram encontradas numa propriedade industrial em Grays, Essex, perto das docas do rio Tamisa, no dia 23 de outubro. A mais velha das vítimas tinha 44 anos e três tinham menos de 18 anos.





[Atualização]