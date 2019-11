Anunciada tecnologia que deteta cancros a partir de uma gota de sangue

A empresa japonesa Toshiba anunciou esta segunda-feira ter desenvolvido tecnologia para detetar até 13 tipos de cancro em fase inicial a partir da análise de apenas uma gota de sangue.

A nova tecnologia, que analisa as micromoléculas de ácido ribonucleico (micro-ARN) presentes no sangue, demonstrou nos testes realizados até agora uma eficácia de 99% na deteção de cancros em fase inicial, anunciou em comunicado a empresa especializada em eletrónica.

De acordo com a informação divulgada pela Toshiba, o dispositivo pode diagnosticar os cancros gástrico, esofágico, pulmonar, do fígado, do sistema biliar, do pâncreas, do intestino, dos ovários, da próstata, da vesícula, da mama, o sarcoma (tipo de cancro que pode surgir em vários tecidos do organismo) e o glioma (cancro que atinge o cérebro e a medula espinal) em menos de duas horas e com um custo médio por análise de cerca de 165 euros.

O novo sistema de diagnóstico, que irá entrar em período de testes intensivos durante 2020 para "alcançar uma rápida aplicação nos serviços de saúde" foi desenvolvido em colaboração com o Centro Nacional de Investigação sobre Cancro do Japão e a Universidade Médica de Tóquio, adianta o comunicado da Toshiba.

A empresa adiantou hoje que irá anunciar mais detalhes sobre a nova tecnologia durante o encontro anual da Sociedade de Biologia Molecular japonesa, marcada para entre 3 e 8 de dezembro na cidade de Fukuoka, sul do Japão.