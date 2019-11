Alemanha. Assalto milionário a um dos museus mais antigos do mundo

Apesar de ainda não ter sido divulgada a lista de todas as peças roubadas, sabe-se que foram levados, pelo menos, três conjuntos de jóias de inícios do século XVIII, incluindo diamantes e rubis.

Foram furtados, pelo menos, três conjuntos de jóias com um grande valor económico e cultural, de um museu na cidade de Dresden, na Alemanha. O assalto aconteceu durante a madrugada desta segunda-feira.

As gravações das câmaras de segurança mostram apenas dois homens a entrar por uma janela, mas a polícia alemã não descarta a possibilidade de estarem mais pessoas envolvidas.

A diretora dos museus da Saxónia - região em que se localiza Dresden - está convicta de que será impossível vender peças tão únicas e facilmente identificáveis no mercado.

Marion Ackermann acrescentou, em conferência de imprensa, que seria "terrível" se as peças fossem destruídas, tendo em conta o valor cultural muito superior ao económico.

Um jornal alemão avançou como valor do conjunto roubado mil milhões de euros, sem dizer, porém, a fonte desta estimativa.

A coleção foi fundada no século XVIII por Augusto, o Forte, líder do eleitorado da Saxónia e mais tarde rei da Polónia, que encomendou jóias cada vez mais brilhantes, motivado, em parte, pela rivalidade que tinha com o rei francês, Luís XIV.

Um dos tesouros mais conhecidos - o Dresden "Green Diamond", de 41 quilates - está emprestado ao Museu Metropolitano de Arte, situado em Nova Iorque, tendo assim escapado ao assalto desta madrugada.