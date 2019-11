Portugal perde com Brasil

A seleção portuguesa foi derrotada pelo Brasil, por 9-7, na segunda jornada da fase de grupos do mundial de futebol de praia, que decorre no Paraguai.

Os brasileiros estiveram quase sempre na frente, aproveitaram vários erros defensivos da equipa das quinas e estiveram a vencer por 7-3.

Portugal, campeão europeu em título, reagiu e chegou à igualdade.

No entanto, o Brasil acabou por voltar a marcar quando os comandados de Mário Narciso procuravam a vitória e ganhou por 9-7.

Na terceira jornada, Portugal vai defrontar Omã, na terça-feira, às 20h50. Na primeira partida, os lusos tinham vencido por 10-1 a Nigéria.

O Brasil, com duas vitórias no Grupo D, já está apurado para a próxima fase da prova que decorre numa praia artificial em Assunção, no Paraguai.

Outros resultados do dia:

Bielorrússia 2-7 Senegal

Nigéria 5-6 Omã

Rússia 1-4 Emirados Árabes Unidos

Paraguai 6-7 (a.p.) Suíça