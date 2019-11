João Sousa termina a época no 60.º lugar do "ranking" mundial

João Sousa termina a época no lugar 60 do "ranking" ATP. Há seis anos, desde 15 de julho de 2013, que o melhor tenista português de sempre mantém lugar entre os 100 melhores do mundo. Na variante de pares, João Sousa é o número 37.

Na atualização semanal do "ranking" ATP destaque para outro português, João Domingues. O tenista de Oliveira de Azeméis. que chegou às meias-finais do Challenger da Maia, subiu 17 posições e volta ser o número três nacional, atrás de João Sousa e Pedro Sousa (141). Frederico Ferreira Silva caiu para lá do "top-200" e está, agora, na posição 24.

Nadal fecha o ano no topo

Rafael Nadal termina o ano como número um do mundo. É a quinta vez que o espanhol fecha a época no topo do "ranking" e a notícia chega poucas horas depois de ter conquistado a Taça Davis.

Novak Djokovic é o número dois do mundo e o terceiro é Roger Federer. Aos 38 anos, o tenista suíço quebra mais alguns recordes. É o mais velho de sempre a terminar no terceiro posto. É o 15.º ano em que termina no "top-3". Pela 17.ª vez termina a época no "top-10", deixando para trás Andre Agassi e Jimmy Connors (16).

Thiem, Medvedev, Tsitsipas, Zverev, Berrettini, Bautista Agut e Monfils completam a classificação dos primeiros dez.