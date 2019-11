Doncic vence duelo de gigantes com Harden

Os Dallas Mavericks bateram os Houston Rockets, por 123-137, num jogo que teve um duelo especial entre Luka Doncic e James Harden. O esloveno levou a melhor. Terminou o encontro com 41 pontos, dez assistências e seis ressaltos. O norte-americano ficou muito perto do triplo-duplo, com 32 pontos, 11 assistências e nove ressaltos.

Destaque para a prestação dos escudeiros. Do lado dos Mavericks, Tim Hardaway Jr. marcou 31 pontos, Porzingis (23 pontos e 13 ressaltos) e Dorian Finney-Smith (12 pontos e dez ressaltos) registaram duplo-duplo. Do lado dos Rockets, Westbrook chegou aos 27 anos, Clint Capela marcou 21 pontos e ganhou 22 ressaltos.

Foi a 11.ª vitória dos Mavericks, que ocupam o quarto lugar da Conferência Oeste. Os Rockets somaram a sexta derrota e estão no sexto posto.

NBA

Resultados

Houston Rockets-Dallas Mavericks, 123-137

New York Knicks-Brooklyn Nets, 101-103

Washington Wizards-Sacramento Kings, 106-113

Denver Nuggets-Phoenix Suns, 116-104

Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans, 134-109