Ashleigh Barty termina a época como número um do "ranking" mundial de ténis. A tenista australiana, de 23 anos, recheou o ano com quatro torneios, com destaque para as vitórias em Roland Garros e no WTA finals.

Karolina Pliskova fecha o ano no segundo posto e Naomi Osaka no terceiro lugar. Halep, Andreescu, Svitolina, Kvitova, Bencic, Kiki Bertens e Serena Williams fecham o "top-10".

Francisca Jorge é a melhor tenista portuguesa, no lugar 564.