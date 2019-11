Julio Velázquez: “Durante os primeiros 32 minutos fizemos um bom jogo"

O técnico do Vitória de Setúbal considerou, em declarações à SportTV, que “durante os primeiros 32 minutos” [minuto da expulsão de um jogador] os sadinos fizeram um bom jogo no Dragão.

“O terceiro e o quarto golos não fizeram sentido e faltou-nos um bocadinho de calma para a recuperação”, acrescentou Julio Velázquez, que se estreou no banco sadino.

O novo treinador lamentou as muitas lesões no plantel, que impediram ver o que tem trabalhado desde que chegou. Velázquez reforçou, no entanto, que o campeonato “é muito importante”.

O Vitória perdeu 4-0 contra o FC Porto e está fora da Taça de Portugal.