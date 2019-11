Jesus também é campeão das manchetes

As conquistas de Jorge Jesus, pelo Flamengo, prolongam a estadia do treinador nas manchetes dos jornais desportivos. O clube brasileiro venceu a Libertadores e, no domingo, sagrou-se campeão nacional.

"Rei do Rio", titula "A Bola". Equipa recebida em apoteose por mais de dois milhões de adeptos. "Jesus ganha tudo!", exclama o "Record". "Jesus a dobrar", contabiliza "O Jogo". O treinador diz que agora quer treinar um grande europeu.

No "Record" destaque para o mercado: "Barco nos planos do leão". Argentino de 20 anos é alvo se Bruno Fernandes sair. Milhões do capitão permitem investir no médio-ofensivo do Atlanta United, dos Estados Unidos. Robertone também é contratado, caso o Sporting transfira o capitão. "O Jogo" assinala que Gustavo Henrique, central do Santos, continua na agenda.

"Corona ao volante", lê-se na manchete do jornal "O Jogo". Mexicano esteve nos quatro golos do FC Porto ao Vitória de Setúbal. Os dragões estão nos oitavos de final da Taça de Portugal.

Ainda em destaque nos três desportivos a renovação de Grimaldo. O lateral assinou até 2023, com aumento salarial.