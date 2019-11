O Marselha venceu o Toulouse, fora, por 2-0, em partida da jornada 14 do campeonato francês. Os golos da equipa treinada por André Villas-Boas foram apontados por Benedetto e Radonjic.

A equipa da casa ficou reduzida a dez, após a expulsão de Steven Moreira, ao minuto 41. Com este triunfo, o Marselha volta a assumir o segundo lugar da liga gaulesa, com 25 pontos, a oito do PSG.