Simeone escolhe Cristiano Ronaldo. "É o número um"

Diego Simeone tem um favorito, na discussão sobre o melhor jogador do mundo, e, apesar de ser argentino, não é Lionel Messi. O treinador do Atlético de Madrid escolhe Cristiano Ronaldo.

"É um campeão. É o número um, é extraordinário e faz sempre a diferença. Mas não é Ronaldo contra Atlético, viemos jogar com a Juventus", salientou Simeone, em conferência de imprensa de antevisão da visita à campeã italiana, a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

Simeone teve, também, elogios para João Félix, para quem pediu tempo, visto que a adaptação do avançado, de 19 anos, ao clube foi interrompida por uma lesão:

"Está connosco há pouco tempo. Lesionou-se há um mês e não pudemos contar com ele. Precisamos dele porque é diferente, tem características que não temos no plantel. Com a sua humildade, trabalho e vontade de melhorar, continuará a crescer, porque tem talento e muito."