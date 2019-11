Palmeiras perde, Flamengo (e Jesus) campeão

Fim-de-semana de glória para o Flamengo. Depois de ter conquistado a Taça Libertadores no sábado (vitória 2-1 diante do River Plate), o Flamengo é também campeão do Brasil, beneficiando da derrota do Palmeiras diante do Grémio.

É o segundo título para Jorge Jesus e o Mengão em menos de 24 horas. A festa rubro-negra já estava na rua e vai continuar. Mais de um milhão de pessoas recebeu a equipa no Rio de Janeiro este domingo.

Em São Paulo, o Palmeiras foi derrotado por 1-2 pelo Grémio e ficou a 13 pontos dos comandados de Jorge Jesus quando só há quatro jornadas por disputar.

O Flamengo é a primeira equipa desde 1963 a fazer a dobradinha e a vencer o Brasileirão e a Taça Libertadores no mesmo ano, repetindo um feito que só o Santos de Pelé tinha conseguido.



[em atualização]