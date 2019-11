Mourinho felicita Jorge Jesus pela conquista da Libertadores

José Mourinho não perdeu a oportunidade de dar os parabéns a Jorge Jesus pela conquista da Taça Libertadores, esta segunda-feira. Contudo, recusou alinhar num discurso de patriotismo exacerbado.

"Parabéns ao 'JJ'", começou por atirar o treinador do Tottenham, em conferência de imprensa, a um jornalista português que lhe questionou sobre a qualidade dos treinadores portugueses.

Em resposta à pergunta, Mourinho foi comedido, no patriotismo: "É verdade que temos um português campeão na Europa [Mourinho], um em África [Manuel José] e outro agora na América do Sul. Sou 100% português, mas não gosto muito disso de sermos melhores. Há muitos bons treinadores no mundo, a qualidade não tem nacionalidade. Estou muito satisfeito por termos bons treinadores, é sinal de prestígio e abrimos portas, sei que há muitos à volta do mundo. Apenas tenho orgulho por ter alguma responsabilidade nisso. E estou feliz pelo Jorge."

Jorge Jesus conquistou a Taça Libertadores ao comando do Flamengo, no domingo. A equipa brasileira derrotou o River Plate, por 2-1, na final, em Lima, no Peru. Gabriel Barbosa, ex-Benfica, marcou os golos cariocas.