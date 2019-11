Mica Pinto recuperado depois do susto

Mica Pinto está recuperado do susto que viveu a 28 de setembro, quando desmaiou no jogo com o Sparta Roterdão. O defesa português, que joga pelo Fortuna Sittard, recorda o episódio, em entrevista à Renascença, e garante que o pior já passou: "Eu sinto-me bem. Não tenho jogado tanto, porque no jogo contra o Sparta Roterdão desmaiei, levei uma pancada e tive uma concussão muito grande na cabeça, mas estou a melhorar a cada dia".

Titular nas duas últimas campanhas do Fortuna, Mica Pinto começou o ano com o mesmo estatuto, entretanto perdido devido à lesão. Uma época difícil porque o clube "teve 15 saídas e 17 jogadores novos". Uma revolução no plantel que implicou também "mudanças no sistema de jogo e funcionalidade da equipa".

"Com o tempo as coisas têm melhorado e estamos dentro da expectativa. O objetivo é ficar na primeira liga, tal como na época passada. Queremos fazer, no mínimo, mais seis pontos até ao inverno, porque na segunda volta temos muitos jogos complicados em casa", contabiliza o defesa formado no Sporting, que chegou à Holanda em janeiro de 2018.

Aos 26 anos, o lateral-esquerdo cumpre a terceira época no Fortuna Sittard. Iniciou o percurso como profissional na equipa B do Sporting. Foi cedido ao Recreativo de Huelva em 2015, onde jogou meia temporada. Desvinculou-se do Sporting em 2016 e assinou pelo Belenenses, clube pelo qual se estreou na I Liga. Na segunda época foi cedido ao União da Madeira, mas em janeiro trasnferiu-se para o Fortuna Sittard, clube que era treinado por Cláudio Braga e que subiu à liga holandesa.

Na época passada, contribuiu para a permanência do clube (29 jogos) e esta época uma lesão sofrida em setembro motivou a sua saída do 11. Tem sete jogos realizados e o Fortuna está no 15.º lugar.