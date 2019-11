Marcelo pondera condecorar Jorge Jesus

O Presidente da República afirmou, esta segunda-feira, que “o impulso natural era de condecorar” o treinador português, Jorge Jesus, mas ressalva que terá de ouvir o Conselho das Ordens Nacionais para garantir que não há injustiças de tratamento em relação a outros treinadores portugueses.

Relembrando a generosidade “muito ampla” que tem demonstrando a figuras nacionais, incluindo no desporto, Marcelo assegurou que “vai ter a certeza de que não há injustiças de tratamento e que outros treinadores portugueses que tenham vencido competições continentais como esta também tenham sido condecorados”.

O Flamengo, equipa brasileira treinada por Jorge Jesus, venceu no último sábado, 23 de novembro, a Copa Libertadores da América, juntando a este título, logo no dia seguinte, a conquista do campeonato brasileiro, após derrotar o Palmeiras.