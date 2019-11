Jorge Jesus não garante que fica no Flamengo

"O futuro, no futebol, é muito ingrato. Aquilo que eu sei, hoje, é que vou continuar a trabalhar no Glamengo com muito empenho e certeza de que tenho mais um objetivo a conquistar [Mundial de Clubes]. Se for pelo coração, claro que vou ficar no Flamengo. mas há outros fatores que são importantes na vida de um treinador", salientou o técnico português, após a condecoração como cidadão honorário do Rio de Janeiro.

Durante a homenagem, o presidente do Flamengo, Roldolfo Landim, tentou convencer Jorge Jesus a continuar no Flamengo. O treinador salientou que, na altura de rumar ao clube carioca, olhou para a parte desportiva, em vez da económica. Contudo, no futuro, a abordagem pode mudar:

"Se calhar, no futuro, [a parte económica] é uma componente que vou valorizar. Mas vamos passo a passo, pensando no que é melhor para o Flamengo e melhor para mim e, na altura em que tivermos de decidir, vamos decidir pelo melhor."

Para já, "não passa mais nada pela cabeça" de Jorge Jesus que não seja trabalhar no Flamengo, para conquistar o Mundial de Clubes, que decorre em Doha, no Dubai, entre 11 e 21 de dezembro. A prova da FIFA opõe os campeões de Europa, América do Sul, Ásia, África, Oceânia e América Central, do Norte e Caraíbas, além do campeão do Catar.