Santiago Arias nada sabe do suposto interesse do Benfica

Santiago Arias garantiu, esta segunda-feira, que nada sabe sobre o suposto interesse do Benfica na sua contratação.

O lateral-direito do Atlético de Madrid, antigo jogador do Sporting, foi confrontado, em entrevista à agência EFE, com o rumor de mercado e deu uma resposta clara: "Não sei nada sobre esse tema."

O internacional colombiano sublinhou que está "contente no Atlético de Madrid", apesar de não afastar o cenário de saída: "Depois veremos o futuro, mas agora estou a pensar na equipa."

"Agora, estou apenas focado no Atlético de Madrid, em treinar, em demonstrar e esperar novamente pelo momento em que chegue uma oportunidade e aproveitá-lo ao máximo", sublinhou Santiago Arias.

O defesa, de 27 anos, está no Atlético de Madrid desde a temporada passada. Esta época, leva seis partidas disputadas.