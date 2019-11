Administração da SAD do Benfica considera OPA "justa"

A administração da SAD do Benfica considera que a operação de aquisição pública (OPA) parcial do Benfica SGPS "é oportuna e a contrapartida é justificada", e recomenda aos acionistas que aceitem a proposta.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a administração da SAD do Benfica sublinha que as ações continuarão a ser cotadas em bolsa, dado que vê como crucial para que a sociedade possa recorrer ao financiamento através de emissões obrigacionistas: "Para manter plenamente aberta esta via de captação de financiamento, a Benfica SAD deverá manter o seu estatuto de sociedade emitente de ações admitidas à negociação em mercado regulamentado."

O comunicado deixa claro que os membros dos conselhos de administração do clube e/ou da SAD que detenham ações não podem vencer os seus títulos na OPA. "Nenhum dos membros do Conselho de Administração da Benfica SAD pretende adquirir ou alienar ações representativas do capital social da Benfica SAD no âmbito da oferta", acrescenta-se.

A OPA parcial, anunciada a 18 de novembro, contempla a obtenção de 28,0871% do capital da Benfica SAD, o que significaria que o Benfica clube, representado pela Benfica SGPS, passaria a ter 91,72% do capital da sociedade anónima em sua posse.