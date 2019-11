“Não foi só Hiroxima e Nagasáqui, as bombas foram lançadas sobre a humanidade”

O Papa deslocou-se este domingo até Hiroxima, no Japão, para clamar contra as armas nucleares e escutar os testemunhos de dois sobreviventes da bomba atómica que foi lançada sobre aquela cidade em 1945.

Antes de fazer o seu discurso, Francisco ouviu o testemunho de Koji Hosokawa de como foi viver o ataque com uma bomba atómica, há 74 anos, quando tinha 17.

“Penso que todos devem compreender que as bombas atómicas não foram apenas lançadas sobre Hiroxima e Nagasáqui, mas sobre toda a humanidade”, afirmou o sobrevivente.

“A guerra deixa as pessoas loucas, e a maior loucura é a bomba atómica, que nega a existência humana”, concluiu, numa mensagem que foi lida pela apresentadora da cerimónia, uma vez que o próprio não pôde estar presente.

Francisco escutou ainda Yoshiko Kajimoto, que na altura tinha 14 anos e recordou um cenário de perfeito horror quando se conseguiu libertar dos escombros em que ficou soterrada. “Estava escuro como a noite, e cheirava a peixe podre”.

“Pelo caminho havia pessoas a caminha lado a lado, como fantasmas, pessoas cujo corpo estava de tal forma queimado que não conseguia distinguir os homens das mulheres, estavam co o cabelo em pé, as caras inchadas para o dobro do tamanho, os lábios pendurados, soltos, com as mãos estendidas e com a pele queimada pendurada. Ninguém neste mundo pode imaginar tal cenário infernal”, recordou.

Perante estes testemunhos o Papa foi claro. “Desejo reiterar, com convicção, que o uso da energia atómica para fins de guerra é, hoje mais do que nunca, um crime não só contra o homem e a sua dignidade, mas também contra toda a possibilidade de futuro na nossa casa comum. O uso da energia atómica para fins de guerra é imoral. Seremos julgados por isso.”

“As novas gerações erguer-se-ão como juízes da nossa derrota por havermos falado de paz, mas não a termos realizado com as nossas ações entre os povos da terra. Como podemos falar de paz, enquanto construímos novas e tremendas armas de guerra? Como podemos falar de paz, enquanto justificamos certas ações ilegítimas com discursos de discriminação e ódio?”, disse ainda o Papa.