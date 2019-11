O trânsito na A42 esteve cortado na tarde deste domingo, na zona de Paços de Ferreira, em resultado de um acidente.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto, um carro despistou-se no sentido Paços de Ferreira-Porto e acabou por capotar.

Deste acidente resultaram quatro feridos, tendo três deles sido transportados para o Hospital de Penafiel.

[notícia atualizada às 17h25]