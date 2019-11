Um viaduto rodoviário colapsou este domingo na Ligúria, norte de Itália.

A estrutura foi arrastada por um deslizamento de terras de uma encosta onde passa a auto-estrada A6, que liga as cidades Turim e Savona.

Nesta altura, as autoridades efetuam buscas para determinar se há vítimas do acidente que, ao que tudo indica, terá sido provocada pelo mau tempo que se faz sentir no norte de Itália.