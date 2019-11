Presidenciais na Guiné-Bissau. CPLP diz que processo foi "tranquilo, pacífico e ordeiro"

No entanto, estes "foram casos pontualíssimos" que "não caracterizam a votação" e "nada que possa manchar o processo".

Questionado sobre que tipo de irregularidades foi detetada, Balói referiu a contestação sobre a posição das cabines de votação com as pessoas a reclamarem "mais privacidade", porque isso "podia dar azo a que as pessoas pudessem fotografar os votos para fins inconfessáveis".

De acordo com Oldemiro Balói, a missão da CPLP não tem conhecimento de "quaisquer atos de violência por parte dos eleitores" nem de "nenhum ato de repressão por parte das autoridades policiais", que se "mantiveram quietas nos seus postos, garantindo a tranquilidade necessária".

Em declarações à agência Lusa e à RTP, pouco antes do encerramento das urnas, o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros de Moçambique disse que "as urnas abriram a horas, o processo esteve muito bem organizado

Comunicado do MNE saúda guineenses

O Governo português já saudou "o povo guineense pela forma pacífica e ordeira como decorreram as eleições presidenciais".

Em comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, lê-se que "as primeiras indicações apontam para uma significativa participação dos eleitores", tendo os guineenses expressado "livremente as suas preferências".

"Portugal aguarda o apuramento dos resultados e apela a todos os intervenientes para que seja garantido o respeito integral pela vontade popular, no quadro da Constituição e das leis. Portugal reitera o seu forte compromisso com este novo ciclo de esperança na vida do país irmão Guiné Bissau", remata o texto.