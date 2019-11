Surf. Frederico Morais conquista prova no Havai

O surfista Frederico Morais venceu o Hawain Pro, prova do circuito de qualificação da Liga Mundial de Surf, depois de, na final, ter feito 12.77 nas duas melhores ondas (6.00 e 6.77).

Kikas, como é conhecido no mundo do surf, é o primeiro português a vencer esta prova. Na prova decisiva derrotou o italiano Leonardo Fioravanti, que fez 11.50 (3.83 e 7.67), o sul-africano Matthew McGillivray, com 10.33 pontos, e o australiano Ethan Ewing, com 9.67.