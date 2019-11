Hóquei em patins. Benfica vence campeã europeia

O Benfica venceu as espanholas do Voltregrà por 5-1, na segunda jornada do grupo A da Liga Europeia de hóquei em patins.

Os golos foram marcados por Marlene Sousa (3), Macarena Ramos e um autogolo da guarda-redes adversária.

As espanholas são as campeãs europeias em título.

As encarnadas somam duas vitórias em dois jogos na fase de grupos da Liga Europeia, depois de uma goleada de 17-1 aplicada às francesas do Noisy le Grand.

Hóquei em patins, Liga europeia

Grupo A

2ª Jornada

Manlleu (Espanha) 15-0 Noisy Le Grand (França)

Benfica 5-1 Voltregà (Espanha)

Classificação

1- Benfica (22-1) 6 pontos

2- Manlleu (15-0) 4

3- Voltregà (1-5) 1

4- Noisy Le Grand (1-32) 0

3ª Jornada 07 dez

Voltregà (Espanha) - Noisy Le Grand (França)

Manlleu (Espanha) - Benfica