Futsal. Benfica ganha, mas está fora da Champions

O Benfica venceu o Kairat por 5-3 na terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões de futsal.

Esta vitória, de nada serviu aos encarnados que já não tinham hipótese de chegar à final four, após duas derrotas.

A equipa da Luz marcou por Bruno Coelho (2), Chaguinha, Robinho e André Sousa. Já pelos russos descontaram Douglas Junior e Tayebi.

O Benfica terminou o grupo com 3 pontos, os mesmos que o Kairat, e atrás do Pesaro Calcio, com 4, e do El Pozo Murcia, com 7.