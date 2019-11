Mafra tomba-gigante. Moreirense eliminado

Continua a festa da Taça de Portugal. Destaque este domingo para a derrota do Moreirense diante do Mafra.

Já no sábado, o Sertanense, do Campeonato de Portugal, venceu o Farense, da II Liga, por 2-1, e segue em frente na Taça de Portugal.

O feito do "tomba-gigantes" é tanto mais notável quando a equipa do terceiro escalão do futebol português jogou o prolongamento apenas com oito jogadores.

A partida ficou marcada pelos três cartões vermelhos a atletas da equipa da Sertã: Gomes foi expulso aos 53 minutos (segundo amarelo), Semedo aos 83 (vermelho direto) e Doukoure, aos 95.

O 2-1 decisivo surgiu na sequência de um autogolo de Rafael.

Espinho, Académico de Viseu, Famalicão, Sp. Braga e Benfica também seguem em frente na prova "rainha" do futebol português.

A quarta eliminatória prossegue no domingo com mais oito jogos.

Resultados:

Leixões (II Liga) 1–4 Santa Clara (I Liga)

Varzim (II Liga) 1–0 Loures (CP)

Sábado

Sertanense (CP) 2–1 (a.p.) Farense (II Liga)

Espinho (CP) 3–2 (a.p.) Arouca (CP)

Académico Viseu (II Liga) 1–0 Feirense (II Liga)

Famalicão (I Liga) 1–0 Académica (II Liga)

Sp Braga (I Liga) 1–0 Gil Vicente (I Liga)

Vizela (CP) 1–2 Benfica (I Liga)

Domingo

Sintra Football (CP) 0–2 Marinhense (CP)

Pedras Salgadas (CP) – Canelas 2010 (CP)

Paços Ferreira (Liga) 1–0 Sanjoanense (CP)

Anadia (CP) 2–1 Beira-Mar (CP)

Moreirense (Liga) 1–3 Mafra (II Liga)

Rio Ave (Liga) – Alverca (CP), 15h30

FC Porto (Liga) – Vitória de Setúbal (Liga), 17h30

Chaves (II Liga) – Belenenses (Liga), 20h00