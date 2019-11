O Young Boys, próximo adversário do FC Porto na Liga Europa, ganhou ao Sion por 4-3, em jogo da jornada 15 da liga suíça.

Nsame fez um hat-trick e o golo decisivo foi apontado por Roger Assale.

Com esta vitória, o Young Boys passa a somar 34 pontos e reforça a liderança, com mais quatro pontos que o Basileia. Já o Sion é sexto, com 17.

Na próxima quinta-feira, o Young Boys defronta os dragões.