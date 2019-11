Real Madrid ganhou, Barcelona também

O Real Madrid venceu a Real Sociedad por 3-1 e apanhou o Barcelona na frente do campeonato espanhol.

Os merengues estiveram a perder, graças a um golo de Willian José, mas viraram o jogo por Benzema, Valverde e Modric.

Com este triunfo, o Real Madrid igualou o Barcelona, no topo da Liga, com 28 pontos.

A partida ficou ainda marcada pelo regresso de Gareth Bale ao Santiago Barnabéu. O galês foi assobiado quando entrou ao minuto 67.

Os catalães também ganharam, mas ao Leganés, por 2-1, com remontada, com tentos de Luis Suarez e Arturo Vidal.

Também este sábado, o Atlético de Madrid empatou 1-1 diante do Granada. Destaque para o regresso, após lesão, de João Félix. O avançado português entrou ao minuto 75.