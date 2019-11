Mar de gente aguarda Flamengo. Autocarro a caminho da festa

O Flamengo, vencedor da Taça Libertadores, já está no Rio de Janeiro. A chegada foi pouco antes das 14h00 portuguesas.

O avião foi recebido por muitos funcionários do aeroporto e com jatos de água e só quase às 15h00 os jogadores e a equipa técnica liderada por Jorge Jesus entraram no autocarro.

Alguns jogadores falaram aos jornalistas. Gabriel Barbosa, autor dos dois golos da final contra o River Plate, disse que sempre acreditou na vitória: “Estamos muito felizes, um pouco cansados. Toda a gente se uniu, conversou com o Mister. Fomos felizes”, disse.