Mais de um milhão na festa do Flamengo

Em declarações à CMTV, Jesus disse que pensa orientar um grande europeu e que o regresso a Portugal é cada vez mais difícil. Acrescentou que está encantado no Brasil.

O Flamengo continua em festa e o treinador Jorge Jesus tem estado em destaque. Perante um mar de gente vestida de vermelho e negro, o técnico luso pegou no microfone e já cantou e dançou "Olé mister, olé", gritou.

O Flamengo, vencedor da Taça Libertadores, chegou ao Rio de Janeiro pouco antes das 14h00 portuguesas.

O avião foi recebido por muitos funcionários do aeroporto e com jatos de água e só quase às 15h00 os jogadores e a equipa técnica liderada por Jorge Jesus entraram no autocarro.

Alguns jogadores falaram aos jornalistas. Gabriel Barbosa, autor dos dois golos da final contra o River Plate, disse que sempre acreditou na vitória: “Estamos muito felizes, um pouco cansados. Toda a gente se uniu, conversou com o Mister. Fomos felizes”, disse.