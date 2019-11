O treinador português conseguiu o que muitos adeptos do Flamengo acreditavam nunca mais possível: vencer a Copa Libertadores da América, um feito apenas alcançado em 1981 quando o clube jogou contra o chileno Cobreola.

Mas 38 anos depois, Jorge Jesus devolveu o sonho aos flamenguistas com dois estrondosos golos no final da partida. Depressa o antigo treinador do Benfica e do Sporting encheu os ecrãs das televisões e dos telemóveis com fotografias, gif e memes.