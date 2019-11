Os conselhos de Álvaro

A economia portuguesa vai ainda crescer em 2019, mas nos próximos anos segue-se a travagem.

A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) antecipa no Economic Outlook, publicado esta semana, uma desaceleração para 2020 (1,8%) e para 2020 (1,7%) revendo em baixa as previsões anteriores. A travagem está em linha com o alerta de outras instituições internacionais, mas vai contra o número do governo, 2 % para 2020.

A desaceleração virá do menor crescimento do investimento, mas também de outros factores. “Apesar da baixa inflação e das condições financeiras acomodatícias, o crescimento do consumo privado vai suavizar devido a alguma moderação no crescimento do emprego e estabilização da subida dos salários”, lê-se no relatório da OCDE onde se alerta para que “as vendas ao exterior também vão travar".

Como inverter então esta tendência? Álvaro Santos Pereira, o antigo ministro da Economia e atual diretor de estudos da OCDE, defendeu à tv pública que Portugal precisa de regressar às reformas estruturais para poder crescer mais e deixar de ser ultrapassado pelos países da ex-União Soviética.

O relatório da OCDE com as recomendações de Álvaro Santos Pereira, a alegada falta de proatividade do governo de António Costa em marcar a agenda política e a descentralização são temas para debate.

Participam Luís Aguiar-Conraria, professor da Universidade do Minho, Manuel Carvalho da Silva, professor da Universidade de Coimbra e Nuno Botelho, presidente da Associação Comercial do Porto.