Grimaldo renova com o Benfica

O Benfica confirmou, este domingo, a renovação de contrato com Alex Grimaldo.

O lateral esquerdo espanhol fica agora ligado ao clube da Luz até 2023.

Grimaldo, que chegou aos encarnados em janeiro de 2016, tinha contrato até 2021. Agora acrescenta mais dois anos de contrato e mantém clausula de 60 milhões de euros.

Em declarações à Btv, o defesa de 24 anos formado no Barcelona diz que "este é um dia muito especial, importante. Creio que é uma renovação merecida depois do trabalho feito ao longo destes anos. O entendimento foi rápido, porque ambas as partes queriam alargar a duração deste contrato”.

"Estou muito feliz aqui, sempre disse isso, e o Benfica também está feliz comigo. Foi muito simples chegarmos a um entendimento para hoje podermos oficializar esta renovação", acrescentou.