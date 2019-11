Do “Páju" à Eurovisão. ​Aurélio Carlos Moreira recorda caminho para o estrelato de Eduardo Nascimento

“Recordar o Eduardo Nascimento é recordar mais um amigo que parte. O Eduardo Nascimento veio de Angola para participar num concurso de música ié-ié, que se realizava no Teatro Monumental, com o seu grupo, Os Rocks”, recorda Aurélio Carlos Moreira.

Eduardo Nascimento ainda não tinha qualquer disco editado e fez chegar ao locutor uma gravação que tinha feito numa rádio em Angola.

“Ele teve a amabilidade de me ceder a gravação para eu poder passar num programa que eu tinha na altura, que era o “Páju, um programa dedicado à gente nova e que dava apoio a esses concursos de música ié-ié.”

Os Rocks participaram nesse mesmo concurso, prossegue Aurélio Carlos Moreira, “ficaram em segundo lugar e depois foi uma carreira a solo do Eduardo Nascimento, que culminou com a sua vitória no Festival da Canção e a presença no Festival da Eurovisão”, com “O Vento Mudou”.

“Depois, estivemos juntos diversas vezes. Participou também numa Gala da Rádio Sim, que pertence ao Grupo Renascença, e continuamos a ser bons amigos e é com saudade que vejo partir um amigo”, sublinha Aurélio Carlos Moreira.

Eduardo Nascimento, que em 1967 representou Portugal no Festival Eurovisão da Canção com a música "O Vento Mudou", morreu esta sexta-feira, em Lisboa, aos 76 anos, disse à Lusa fonte próxima da família.