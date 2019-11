Papa Francisco recebido no Japão com chuva e ventos fortes

A VaticanNews lembra que a visita de Francisco acontece 38 anos depois da ida de João Paulo II ao Japão.

Francisco começa hoje a segunda jornada da sua 32ª viagem apostólica. Depois de visitar Banguecoque, capital da Tailândia, o Papa chega este sábado ao Japão com o intuito de levar uma mensagem antinuclear a Nagasaki e Hiroshima, as duas únicas cidades do mundo a serem atingidas com bombas nucleares durante a guerra.







Determinado na sua mensagem contra a energia nuclear, Francisco pretende encontrar-se com sobreviventes do acidente de Fukushima, o pior desastre nuclear desde Chernobyl, onde um sismo, ao largo da costa oriental do Japão, desencadeou um marmoto que danificou seriamente a central nuclear. Estima-se que mais de 1650 pessoas tenham morrido no dia do acidente e que haja mais de 1600 vítimas mortais na consequência do acidente.



Como desastre natural, o acidente nuclear de Fukushima provocou a contaminação do Oceâno Pacífico. Após oito anos do acidente, continuam a ser despejadas grandes quantidades de água radioativa para o oceano. De acordo com o ministro do Ambiente do Japão, lançar a água para o mar "é a única opção" de destino para o material contaminado.



Outro objetivo de Francisco é encontrar-se com a comunidade católica japonesa. No Japão, apenas 1% da população é cristã, dos quais apenas metade é católica.