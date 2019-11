Encontro Nacional de Leigos. “A santidade não pode ser menos do que uma ousadia de vida”

O provincial da Companhia de Jesus em Portugal, padre José Frazão Correia, defendeu, este sábado, em Fátima, que “a santidade não pode ser menos do que uma ousadia de vida”.

Frazão Correia e a reitora da Universidade Católica Portuguesa (UCP), Isabel Capeloa Gil, abriram, em Santarém o V Encontro Nacional de Leigos (ENL), com um debate, moderado pelo jornalista António Marujo, subordinado à temática da santidade.

Isabel Capeloa Gil falou da santidade como uma prática do quotidiano, “nos pequenos gestos” e face a quem “interpela pela sua radical diferença".

A reitora da UCP apontou, perante dezenas de participantes, ao “desafio do despojamento” e de entender a santidade como “abertura ao outro”.



“Não se trata de um ideal inalcançável”, mas uma prática, “sempre difícil” e “cheia de perguntas”, precisou Capeloa Gil.

Já o provincial dos Jesuítas em Portugal sublinhou que a exortação do Papa sobre a santidade é texto “desconcertante” que pode ser lido por todos, cristãos e não cristãos, com o desafio a “viver com todo o risco que a vida tem”, para “vivê-la bem”.

“A santidade nasce na convicção de que somos amados”, indicou.

O padre José Frazão Correia definiu o pecado como “ficar aquém da possibilidade”.

O debate abordou questões ligadas à santidade no mundo do trabalho, da política e da economia.

“O outro não se anula, acolhe-se”, defendeu o provincial dos Jesuítas. Isabel Capeloa Gil, por sua vez, assinalou que a santidade implica “amar o outro de uma forma absolutamente despojada”.

A conversão do "Barrabás" de Gibson

Na segunda conferência do dia, os participantes ouviram o testemunho do ator italiano Pietro Sarubbi, que fez o papel de Barrabás, na “Paixão de Cristo”, de Mel Gibson, filme que marcou a sua “conversão”, a partir da atenção ao “olhar” de Jesus.

“O olhar de Cristo nunca se perde”, sustentou.

O convidado assumiu que vivia um momento de infelicidade e revolta, apesar do sucesso e do dinheiro, sendo conhecido “como ator violento”.

Após assumir publicamente a sua conversão, relatou, perdeu “90% do trabalho no Cinema, na Televisão, no Teatro”, muitas vezes “de um dia para o outro”.

“O cristão concreto, evidente - não em sua casa, escondida, que vai à missa ao domingo -, o soldado do Senhor, que não combate pela guerra, mas combate pela paz, é muito incómodo”, declarou, numa intervenção aplaudida pela assembleia.

Linda Ghisoni, colaboradora do Papa Francisco no Dicastério para os Leigos, Família e Vida, falou em seguida do “chamamento a ser santo”, que apresentou como “o chamamento a cantar a partitura do Evangelho” e “incarnar na vida concreta a Palavra de Deus”.

A responsável falou da consciência de uma missão maior, que dá “sentido” a todas as escolhas particulares, de cada dia.

“O compromisso diário, neste sentido, nesta dinâmica”, é o chamamento à santidade, acrescentou.

O V Encontro Nacional de Leigos apresenta-se como um dia de reflexão sobre Cristianismo, Sociedade e Cultura com o nome de “Praça Central”.

O tema “’Prometo que hei de viver a vida em pleno e até ao fim’: os desafios à vida e à santidade hoje”, é inspirado em Etty Hillesum, jovem judia holandesa que morreu em Auschwitz em 1943, e na exortação apostólica do Papa Francisco dedicada à santidade, "Gaudete et Exsultate" (Alegrai-vos e Exultai).